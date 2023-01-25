مبادرة لإنشاء وقف صحي في دبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، ومجموعة التداوي للرعاية الصحية مبادرة «لا تشل هم» لتوفير نفقات علاج المرضى غير القادرين وغير المؤمن عليهم صحياً. وتقوم المبادرة على إنشاء وقف صحي من تبرعات أهل الخير، يعود ريعه لسد نفقات الحالات المرضية غير القادرة على تحمل كلفة العمليات الجراحية والعلاج. وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي: إن وقف الصحة يوفر مصدراً مستداماً لتوفير نفقات علاج الحالات الإنسانية، والمرضى غير القادرين على سداد كلفة العلاج.

من جانبه، قال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية:

إن التبرع متاح لجميع أفراد المجتمع عبر الصناديق الخيرية في مستشفى تداوي، وعبر الرسائل النصية القصيرة.

وتستقبل المبادرة تبرعات القادرين عبر حساب مؤسسة الأوقاف في مصرف أبوظبي الإسلامي وعبر تطبيق (دبي الآن).

وتتيح المبادرة التبرع عبر الصناديق الخيرية في مستشفى تداوي، إضافة إلى تقديم تبرعات تبدأ من 10 دراهم إلى ألف درهم عبر الرسائل النصية القصيرة.