علاج مريض من جلطة دماغية معقدة وحرجة

منى الحمودي (أبوظبي)

تمكن الأطباء في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع «مايوكلينك»، من إنقاذ حالة مريض تم نقله للمستشفى مصاباً بجلطة دماغية معقدة وحرجة، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات والتدخلات الطبية التي أسهمت بعبور المريض لبر الأمان وتحسن حالته الصحية. وتفصيلاً، أوضح الدكتور أيمن قواطين، استشاري الأشعة العصبية التداخلية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أنه تم إحضار المريض للمستشفى مصاباً بجلطة في الشريان القاعدي، والتي تعتبر من أخطر أنواع الجلطات الدماغية، وكان المريض يعاني من شلل تام في نصفه الأيمن وعدم القدرة على الكلام، منذ بدء الأعراض عليه عند العاشرة صباحاً، ووصل إلى المستشفى في الساعة 10:35 صباحاً.وقال: «بدأ الفريق الطبي منذ وصول المريض بعمل التصوير المقطعي والذي من خلاله تم تشخيص الجلطة الدماغية في الشريان القاعدي والشريان الفقري الأيسر، بعد ذلك قام فريق قسم الأعصاب بقيادة الدكتور عصام سيد، استشاري طب الأعصاب، بإعطاء المريض مميعات عن طريق الوريد، ومن ثم تم تحويله إلى قسم أشعة الأعصاب التداخلية، قبل نقله إلى جناح القسطرة العلاجية، حيث تمت إزالة الجلطة من الشريان الفقري الأيسر والشريان القاعدي بواسطة أنابيب القسطرة الدقيقة التي تم إدخالها في الشريان الفقري الأيسر ومن ثم الشريان القاعدي، وتم بعد ذلك بواسطة جهاز شفط موصول مع أنابيب القسطرة لإخراج الجلطة من داخل الشريان وتم فتح الشريان».

وأشار الدكتور أيمن قواطين إلى تحسن حالة المريض فوراً على سرير العملية واستعاد قدرته على الحركة والكلام، وفي اليوم التالي تعافى المريض من أعراض السكتة الدماغية وكان في كامل عافيته. مؤكداً على أن التدخل الطبي السريع والتطور التكنولوجي الطبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية عامل رئيس في إنقاذ حالة المريض. ولفت إلى أن هذا الإنجاز يأتي كدليل على جاهزية فرق العمل في قسم الطوارئ وقسم الأشعة التداخلية المجهز بأحدث المعدات الطبية، مما ساهم في إنقاذ حياة المريض، حيث شكل الوقت وكفاءة الطاقم الطبي عاملين أساسيين لمعالجة مثل هذه الحالات الحرجة والمعقدة. وذكر أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أطلقت في وقت سابق تقنية الأشعة العصبية التداخلية لعلاج السكتات الدماغية، وهو عبارة عن وحدة الأشعة التداخلية الثنائية لتشخيص وعلاج السكتات الدماغية الإقفارية، وتخضع لإدارة قسم الأشعة العصبية التداخلية وهي جزء من قسم التصوير السريري، حيث يتعاون اختصاصيو الأشعة العصبية التداخلية بشكل وثيق مع وحدة السكتات الدماغية التي تم إطلاقها في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث يسعى المستشفى من خلال هذه الخدمة لتقديم إجراء علاجي يساهم في إنقاذ الأرواح ويقلل بشكل كبير من الآثار السلبية طويلة المدى أو الآثار الدائمة للسكتة الدماغية.

سرعة الاستجابة

حول حالته الصحية، قال المريض سالم عوض 70 عاماً: «استيقظت باكراً وشعرت بدوار وسقطت فوراً ولم أشعر بنفسي إلا وأنا في غرفة القسطرة، وكنت حينها عاجزاً عن الرؤية بوضوح أو التحدث ولم أستطع تحريك يدي اليمنى». مضيفاً: «أخبرني الطبيب أنني تعرضت لسكتة دماغية، وشرح لي الإجراء المبتكر الذي أجراه فور وصولي للمستشفى، ويعود الفضل في نجاتي إلى سرعة اتصال أفراد أسرتي بالإسعاف وسرعة وصولي للمستشفى، وأخيراً سرعة استجابة الفريق الطبي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الذين تمكنوا جميعاً من مساعدتي في تفادي المضاعفات التي كانت قد تلحق بي نتيجة لأي تأخير». وعبر عن امتنانه بوجود خدمات رعاية صحية متكاملة بالقرب من مسكنه، ولتعاون فريق الإسعاف الوطني وقسم الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية لضمان الاستجابة الفورية التي أسهمت في إنقاذ حياته وجنبته الإصابة بمضاعفات خطيرة كانت ستستمر معه طوال حياته.