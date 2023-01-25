علاجات ولقاحات جديدة تمنح الأمل في محاربة سرطان عنق الرحم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خبير طبّي من مستشفى كليفلاند كلينك، أن الأبحاث المستمرة والعلاجات المناعية التي تم تطويرها لعلاج المرضى الذين يعانون من مرض سرطان عنق الرحم، وخاصة في مراحله المتقدمة، تمنح الأمل لمئات الآلاف من النساء في جميع أنحاء العالم، مشدداً - بمناسبة شهر التوعية بسرطان عنق الرحم - على أهمية التزام السيدات بإجراء الفحوصات المطلوبة بشكل دوري باعتبارها أداة حيوية للوقاية من المرض. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُعد مرض سرطان عنق الرحم رابع أكثر أنواع أمراض السرطان شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم، وينتج بشكل رئيسي عن الإصابة بعدوى من أنواع عالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). وتقدّر المنظمة في أحدث تقاريرها أن عام 2020 شهد تسجيل 604000 إصابة جديدة و342000 حالة وفاة بسبب سرطان عنق الرحم.

وأوضح الدكتور روبرت ديبيرناردو، اختصاصي التوليد وأمراض النساء ورئيس قسم الأورام النسائية في مستشفى كليفلاند كلينيك، أن الخبر الإيجابي هو أن مرض سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه، ويمكن علاجه أيضاً، خاصة عند اكتشافه مبكراً، كما يتم حالياً إجراء أبحاث مستمرة وتطوير علاجات مناعية جديدة يمكنها تقديم نتائج أفضل مع آثار جانبية أقل.