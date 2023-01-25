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منصة «صحة الإمارات» تجمع ثلاث جهات صحية

منصة «صحة الإمارات» تجمع ثلاث جهات صحية
26 يناير 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

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في مبادرة وطنية تعزز التكامل والعمل المشترك، أعلنت الجهات الصحية في الدولة متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، عن مشاركتها ضمن منصة وطنية واحدة تحت شعار «صحة الإمارات» في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي بنسخته الثامنة والأربعين، خلال الفترة من 30 يناير الجاري إلى 2 فبراير.
وتحمل هذه المشاركة النوعية للجهات الصحية ضمن منصة وطنية موحدة، الرؤية المشتركة والمتكاملة للقطاع الصحي في دولة الإمارات، وأهمية دوره في الاستراتيجيات المستقبلية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تمثل مرحلة جديدة نحو مستقبل أكثر إنجازاً وضمن منظومة عمل واحدة لمواصلة مسيرة النجاحات. وتستعرض الجهات الصحية على منصتها الوطنية الموحدة عدداً من المشاريع الصحية والمبادرات المبتكرة ضمن حزمة فريدة من الخدمات الصحية العلاجية والرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في إرساء نظام صحي وقائي مستدام يتمتع بالمرونة والجاهزية، لضمان خدمات صحية استباقية.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
دائرة الصحة
هيئة الصحة
الإمارات
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