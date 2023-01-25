تعاون بين «أبوظبي للصحة العامة» و«باستور»

أبوظبي (الاتحاد)

استكمالاً للتعاون الاستراتيجي في عدة مشاريع استراتيجية ذات علاقة بالقطاع الصحي بين مركز أبوظبي للصحة العامة ومعهد الباستور الفرنسي، قام وفد من المركز برئاسة مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة ونخبة من خبراء القطاع الصحي وبحضور هند العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، بزيارة علمية لمقر معهد الباستور الفرنسي والمختبرات التابعة له في باريس، بهدف مناقشة الاستراتيجيات العالمية للتعليم والابتكار في مجال الصحة العامة، والتعرف على منظومة عمل الأبحاث في المعهد، والاطلاع على آلية عمل الأبحاث مع المعاهد الدولية التابعة له.

وقالت هند العتيبة «أصبحت دولة الإمارات أكثر جاهزية عن أي وقت مضى في مجال مكافحة الأوبئة، وتوفير الحلول العلاجية والوقائية المبتكرة واللازمة لمواجهة التحديات الصحية الملحة. ومن خلال تعاوننا مع جميع شركائنا ومع فرنسا بشكل خاص في إطار الحوار الاستراتيجي الإماراتي – الفرنسي، تعمل دولة الإمارات على إنشاء أنظمة صحية أكثر فعالية واستدامة لمنطقة الخليج والعالم، ويرتكز هذا النهج بالأساس على النهوض بالبحث العلمي والابتكار. وبناءً على ذلك، فنحن سعداء للغاية بالشراكة مع معهد باستور، المؤسسة الصحية العالمية والرائدة في مجال البحث العلمي الطبي، والتي كان من دواعي سرورنا زيارتها».

وقال مطر النعيمي: «بدعم من القيادة الرشيدة، يستكمل مركز أبوظبي للصحة العامة بتطبيق دوره المحوري في دعم أحد البرامج الرئيسة للمجال الصحي ضمن برنامج الحوار الفرنسي الإماراتي، حيث تشكل هذه الزيارة توثيقاً للتعاون مع معهد باستور الفرنسي أحد الجهات الرائدة في مجال الأمراض السارية». وأضاف: «مهدت هذه الزيارة المهمة مساحة للتنافس العالمي وتطوير البحث العلمي والتعليم الطبي في مجالات الصحة العامة والتعاون الدولي لمكافحة الأمراض السارية الذي نطمح له وخاصة المستجدة منها، حيث تم توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات ضمن إطار مذكرة التفاهم التي تمت مع المعهد في يوليو الماضي».

من جهته، قال البروفيسور ستيوارت كول رئيس معهد الباستور الفرنسي: «يأتي هذا التعاون استكمالاً لاتفاقيات تعاون رئيسية أبرمتها فرنسا وأبوظبي في مجالات الصحة والتعليم والثقافة».