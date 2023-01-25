مسؤولون: سلطان القاسمي.. 51 عاماً من النهضة وتمكين الإنسان
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية السيوح في مدينة الشارقة
25 يناير 2023 22:49
قال المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية :نحتفي بـ 51 عاماً من الإنجازات الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القائد الملهم الذي تجسدت فيه المعاني الإنسانية بـأبهى تجلياتها فكان الابن البار، والأخ الوفي، والأب العطوف وصانع نهضة تاريخية أسست رواسي ثابتة في التنمية وتمكين الإنسان. وأضاف أنها مسيرة حافلة بالإنجازات، شهدها القاصي والداني على مدى 51 عاماً ازدهرت عبرها الشارقة، وبنيت القواعد الراسخة لثوابت النهضة في شتى القطاعات التنموية والثقافية والاقتصادية والسياحية والبيئية وغيرها، وصولاً إلى قمة اهتماماته وهي التنمية البشرية. من جانبه، قال عبدالله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، إن 25 يناير من كل عام؛ يوم استثنائي في تاريخ إمارة الشارقة، حيث يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مقاليد الحكم في الإمارة، ليتم سموه 51 عاماً من الإنجازات على كافة المستويات، لتشهد الشارقة انطلاقة جديدة من التنمية المستدامة، والبناء والتطوير في مختلف قطاعات النهضة الشاملة؛ بقيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة السديدة، ليستمر ضياء الشارقة كما عهدناه خفاقاً محلياً وإقليمياً ودولياً. من جهته، أكد الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، أن ذكرى مرور 51 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشاقة مقاليد الحكم في إمارة الشارقة تحمل دلالات عظيمة وشواهد حية كتجربة استثنائية في بناء نهضة تنموية شاملة تنثر بذور الخير في شتى بقاع الأرض، وترتكز على بناء الإنسان والأوطان، واستطاعت أن ترسخ دور الشارقة الحضاري إقليمياً وعالمياً.