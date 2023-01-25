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إنقاذ طفلة من مضاعفات حالة نادرة

إنقاذ طفلة من مضاعفات حالة نادرة
26 يناير 2023 01:02

لمياء الهرمودي (الشارقة)

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نجح الأطباء في مستشفى بالشارقة في إنقاذ حياة طفلة أصيبت بمضاعفات خطيرة، تطلبت إجراء عملية جراحية معقدة في البطن، تكللت بالنجاح. 
وقال الدكتور فينكاتيش إم أنيغيري، استشاري جراحة الأطفال: « كشف التشخيص الأولي في أحد مستشفيات الشارقة عن إصابة الطفلة جانفيجيث كيلاث، ذات السنوات الثماني بالصف الثالث في المدرسة الهندية في الشارقة، بتضخم الكبد، إلى جانب الإصابة بالتهاب العقد اللمفاوية المساريقي، ما أدى إلى ظهور أعراض مثل الإعياء والحمى والألم الشديد في البطن، استمرّ لمدة ثلاثة أيام متواصلة. ويعد تضخم الكبد الذي تم الكشف عنه بوساطة الأشعة المقطعية والأمواج فوق الصوتية في التشخيص الأولي لا يعتبر مرضاً بحد ذاته، بل هو عرض يشير إلى وجود مرض أو مشكلة أخرى في جسم الطفلة، وفق ما أورده الأطباء المشرفون على الحالة. 

الإمارات
مستشفيات الشارقة
الشارقة
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