«دفاع مدني عجمان» يطلع على أحدث المعدات

عجمان (وام)

اطلع وفد من الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان على أحدث المعدات والتقنيات الحديثة لأجهزة الوقاية من الحريق التي تنتجها شركة «نافكو» الشركة الوطنية لصناعة معدات مكافحة الحريق في المنطقة الحرة لجبل علي. واستمع الوفد خلال زيارته إلى مكتب الشركة في جبل علي إلى شرح وافٍ حول العديد معدات السلامة والوقاية والمنتجات والأنظمة المبتكرة التي تحمي الأرواح والممتلكات وتعكس أحدث ما توصل إليه العلم في مجال صناعة المعدات والأجهزة التي توفر الأمن والسلامة لأفراد المجتمع. وأكد العقيد رائد عبيد الزعابي المدير العام لإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتعزيز التعاون الرامي إلى مواجهة التحديات المستقبلية في المجالات الوقاية والسلامة من الحرائق.