إخلاء وهمي في «الشارقة الخيرية»

الشارقة (الاتحاد)

نفذت جمعية الشارقة الخيرية مؤخراً عملية إخلاء وهمي في مقرها الرئيس بمدينة الشارقة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وشارك في عملية الإخلاء الوهمي من حريق في المبنى جميع موظفي الجمعية وتهدف العملية إلى رفع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، ومواجهة المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث. ورسم الفريق المُنظم لعملية الإخلاء الوهمية للمبنى، سيناريو دقيق لحالات التصرف الصائب في حال حدوث كارثة واندلاع الحريق، وتمت عملية إخلاء المبنى بنجاح فائق في أقل من دقيقتين، في حين وصلت مركبات الدفاع المدني في أقل من 5 دقائق.

وقال علي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار: إن الهدف من عملية الإخلاء الوهمية للمبنى يأتي ضمن خطة الطوارئ والإخلاء الخاصة بالجمعية لرفع الوعي لدى كادر العمل بالجمعية، والتأكد التام من كفاءة وجاهزية فريق استغاثة وقدرته على التعامل مع الكوارث المحتملة وإخلاء العاملين والمركبات، والتأكد أيضاً من مدى كفاءة معدات الوقاية والسلامة الموجودة، وسرعة استجابة الدفاع المدني للبلاغ.