محاكم رأس الخيمة: 100% الفصل في القضايا الأسرية

رأس الخيمة (الاتحاد)

أظهرت إحصاءات العمل في «محكمة الأسرة» بمحاكم رأس الخيمة تحقيق أرقام قياسية في العمل القضائي والخدمات المجتمعية المقدمة للمتعاملين خلال عام 2022م، ونتائج إيجابية مبهرة بالفصل في 100% من القضايا المنظورة أمامها.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن عدد القضايا التي نظرتها محكمة الأسرة بلغ 930 قضية، تم الفصل فيها جميعاً، لتسجل المحكمة في بداية العام الجاري خلوها من أي قضايا أسرية متبقية من عام 2022 م، كما أجرى قسم التسامح الأسري 4632 جلسة تسامح، وعقدت مبادرة «سعادتنا برؤيتنا» 1208 لقاءات «رؤية المحضونين»، كما تمكنت محكمة الأسرة من التعامل مع أكثر من 20 ألف رسالة خلال عام 2022 على برنامج «الواتساب» عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي. لافتاً إلى أن عدد القضايا المنظورة وفق درجات التقاضي: الابتدائية 619 قضية، و311 قضية استئناف، مبيناً أن مكاتب إدارة الدعوى تمكنت من إنهاء 114 قضية أسرية بـ «الصلح والتسوية الودية» بين الأطراف، ويرجع ذلك للخبرات التي يتمتع بها فريق العمل والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ ودي وصلح بين الطرفين مع الحفاظ على حقوقهما القانونية، والذي يعزز من مبدأ التسامح الذي تسعى محاكم رأس الخيمة إلى ترسيخه بين أفراد المجتمع عند التقاضي. وأكد الخاطري أن جملة هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا دعم سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء ومتابعته المستمرة وحرصه على تطوير منظومة القضاء لكي تصل لأعلى المستويات.