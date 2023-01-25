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خلوة تناقش مستقبل الابتكار في شرطة دبي

جانب من الخلوة (من المصدر)
26 يناير 2023 01:00

دبي (الاتحاد) 

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نظم مجلس الابتكار في شرطة دبي خلوة لأعضاء المجلس في تشكيلته الجديدة، بهدف مناقشة مستقبل الابتكار في شرطة دبي، والخروج بأفكار إبداعية في مجال المعرفة والابتكار، لضمان مواكبة التوجهات العالمية المتسارعة، وتحقيق الكفاءة العالية لبيئة الابتكار، والاستدامة المعرفية التي تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في جعل مدينة دبي أكثر أمناً، وذلك عبر استشراف المستقبل في العمل الشرطي. وعُقدت الخلوة في فندق ومنتجع «الحبتور بولو ريزورت»، بحضور العقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار بشرطة دبي، ونائبه الرائد الدكتور خالد المزروعي، وملاك العمليات، ومنتسبي دبلوم الابتكار، وعدد من الموظفين من أصحاب التخصص من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة. 

دبي
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