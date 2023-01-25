دعوة إلى توخي الحيطة والحذر أثناء التقلبات الجوية وهطول الأمطار
هطول أمطار
25 يناير 2023 22:30
دعت القيادة العامة لشرطة عجمان السائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة أوقات هطول المطر والتقلبات الجوية، وخاصة عند استخدام الطرق الواقعة بالقرب من المباني حديثة الإنشاء، تفادياً للحوادث والإصابات التي تقع نتيجة تساقط المواد الخطرة على الطرق أو القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه.
ونوهت شرطة عجمان إلى ضرورة التقيد بقواعد السير في الطقس المتقلب والأمطار والرياح، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب الاقتراب من الأودية والجبال وأماكن تجمع المياه لضمان سلامتهم.
وأكدت القيادة العامة لشرطة عجمان أنها على أتم الاستعداد للاستجابة السريعة والفورية لجميع البلاغات على الرقم (999) وعلى مدار الساعة، لتوفير الاستجابة السريعة والفعّالة لكافة حالات الطوارئ في المجتمع.