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الإمارات

«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص للالتزام باشتراطات السلامة

أمطار الخير
25 يناير 2023 22:27

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص لأخذ الحيطة والحذر في الأعمال الخارجية والحرص على سلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى مواقع العمل والتأكّد من الامتثال لكافة اشتراطات الأمن والصحة والسلامة المهنية خلال فترة التقلبات الجوية السائدة.وجدّدت الوزارة دعوتها للشركات والأفراد للالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية في دولة الإمارات، والاهتمام بضبط المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية لمنع الحوادث والأمراض والإصابات المهنية أو التقليل منها إلى الحد الأدنى، لا سيما في ظل الأجواء الماطرة.
وأشارت الوزارة في بيان صادر اليوم إلى أهمية حرص الشركات على توفير بيئة عمل صحية وآمنة وتعزيز وعي العمال حول متطلبات السلامة في الظروف المناخية الطارئة، مؤكدةً التزامها بالتنسيق والتواصل والمشاركة مع كافة الجهات المعنية، وحرصها على نشر التعليمات والتوجيهات والمبادئ الإرشادية الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين في الدولة وفق متطلبات مواصفات الصحة والسلامة المهنية. 

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المصدر: وام
أمطار الخير
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