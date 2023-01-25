أمطار غزيرة وبرد على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي) هطلت أمطار متفاوتة الغزارة، يصاحبها رعد وبرق وسقوط البرد على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة تعمق المنخفض الجوي اليوم، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي، أدى إلى حالة عدم استقرار جوي و الطقس غائم جزئي إلى غائم وتتخلله بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق واًلرعد أحيانا على مناطق متفرقة، تميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا ً مع السحب الركامية مثيرة للغبار، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة، والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، وتطاير الأجسام الصلبة، وشهدت درجات الحرارة إنخفاضاً ملحوظاً حيث كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 3.3 درجة مئوية على جبل جيس في رأس الخيمة، بينما كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة 26 درجة مئوية في جبل الظنة بمنطقة الظفرة في تمام الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهر اليوم. وهطلت أمطار غزيرة مع برد على طريق ناهل سويحان، وأمطار غزيرة على مطار العين، والفقع والشويب، والعجبان، وطريق الفقع الهير، وغزيرة مع برد على مدينة الرياض، ورعد وبرق وبرد على الوثبة، ومصفح، وفي الظفرة، هطلت على شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه ابو الأبيض، وغزيرة مع برق ورعد شرق ليوا، وطريق الشيخ خليفة بن زايد باتجاه المرفأ، وطريق مزيرعة عرادة، ومتوسطة على براكة، وغزيرة على حميم. وعصب والعفايف، وابو قرين. وفي دبي، هطلت على جميرا، وعلى حتا، والعوير، ولهباب، وغزيرة على الليسيلي، ومرغم، ومرقب، وفي الفجيرة، هطلت على وادي يماح، وشرم، ومناطق متفرقة من الفجيرة، وفي الشارقة هطلت على مطار الشارقة ، وخورفكان، والمدام، وغزيرة على نزوى، و دبا الحصن، والذيد، والبطائح، ومليحة، وغزيرة مع برد على قطاة، ومتوسطة على السيوح، وطريق المدام الشويب، والصجعة، والبراشي ووالبديع، وفي عجمان هطلت أمطار غزيرة على مزيرع، مصفوت، وفي رأس الخيمة هطلت على وادي القور، والمنيعي، والجولان.، ومعيريض، وأمطار غزيرة مع رعد وبرد على الرمس وأشار المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق إلى تأثر الدولة بحالة جوية من الاثنين 23 إلى الجمعة 27 يناير الجاري بسبب بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب، وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا، ولفت المركز في تقريره إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار وتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا تدريجياً يوم الثلاثا، ليبلغ ذروته اليوم حيث تزداد كميات السحب ويتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، وحالة البحر مضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان مع السحب الركامية.