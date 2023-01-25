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شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية

شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية
25 يناير 2023 18:49

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الإمارة خلال هذه الفترة وذلك بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد.
وعملت القيادة العامة لشرطة الشارقة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية المتمثلة في توزيع الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية وفقاً لمقتضيات الحالة الجوية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.
وأهابت الشرطة بأفراد الجمهور التعامل مع الحالة الجوية بمنتهى المسؤولية وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن جريان الأودية والسيول وتجمع المياه وترك مسافة كافية بين المركبات وعدم الانشغال بغير الطريق تجنباً لوقوع الحوادث، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث عبر رقم البلاغات الطارئة ‏999.

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المصدر: وام
شرطة الشارقة
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