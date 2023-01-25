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انخفاض في الحرارة وأمطار مصحوبة ببرق ورعد غداً

هطول أمطار الخير على مناطق في الدولة
25 يناير 2023 17:45

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وتتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب الركامية مثيرة للغبار، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:11 والثاني عند الساعة 05:30 والجزر الأول عند الساعة 10:06 والثاني عند الساعة 22:45 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:10 والثاني عند الساعة 01:23 والجزر الأول عند الساعة 18:56 والثاني عند الساعة 08:08 .

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