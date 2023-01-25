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ما هو وعد هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» لمجتمع أبوظبي؟

سلامة العميمي
25 يناير 2023 17:21

دينا جوني (دبي)
وعدت سلامة العميمي المديرة العامة لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً» مجتمع إمارة أبوظبي أن «صوتهم مسموع»، ورأيهم يؤخذ بعين الاعتبار من خلال استبيان جودة الحياة الذي تجريه سنوياً. 

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وقالت في تصريح لـ«الاتحاد» على هامش منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، إن الدليل على النهج الذي تتبعه «معاً» تجاه المجتمع في أبوظبي، هو الخدمات العديدة التي تمّ إطلاقها خلال السنوات السابقة بناء على نتائج الاستبيان وتحليله. وأكدت أن هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» تجري حالياً الدورة الرابعة من استبيان جودة الحياة، والذي ستعلن عن نتائجه قريباً. 
وأشارت أن الاستبيان يساهم في تحسين الخدمات التي تبدو غير مرضية للمجتمع.
وعن إمكانية تعديل منهجية الاستبيان أو محاوره، قالت: إن الاستبيان ثابت كون الهيئة تطبق منهجية عالمية متبعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكي يكون أساس بناء الاستراتيجيات والخطط، قوي وسليم.
أما  حول تطوير الخدمات، فقالت: إن التطور مسيرة لا تنتهي، وقد وصلت الهيئة إلى مرحلة متقدمة في الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع، لكن دولة الامارات تسعى لتقديم ما هو أفضل وأسرع وأكثر فاعلية بالنسبة لأفراد المجتمع، الذي نسعى دائماً للاستماع إلى صوته.
وأكدت أن هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» خرجت من مرحلة إبداء الآراء بشكل عشوائي، إلى مرحلة حصر الآراء من خلال الاستبيانات المبنية على سبل بحثية دقيقة يمكن قياسها باستمرار، وكذلك بناء الدراسات والخدمات سنوياً على أساسها، لافتة إلى أن تكاملية الأدوار وتواصل الجهود يحقق الهدف المرجو وهو حياة كريمة لأفراد المجتمع. 
وشرحت أن استبيان جودة الحياة في إمارة أبوظبي سنوياً يقيس رضا أفراد المجتمع تجاه الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية. وهو يعدّ خط الأساس الذي بنيت على نتائجه البرامج والمشاريع، مشيرة أنه بقياس تلك النتائج بشكل دوري، اتضح أن هناك تحسّن في الرضا تجاه هذه الخدمات.
وقالت: إنه تمّ رصد نتائج إيجابية تجاه العديد من القطاعات مثل الأمن والرضا والسعادة في المجتمع، وكذلك ظهرت فرص التحسين مثل خدمات كبار السن وأصحاب الهمم وصحة أفراد المجتمع. 

 

 


 

 

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