الخميس 26 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مدارس خاصة بدبي تلغي الرحلات والأنشطة الطلابية غداً

أرشيفية
25 يناير 2023 17:17

دينا جوني (دبي)

ألغت مدارس خاصة في دبي جميع الرحلات التعليمية والترفيهية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية داخل الإمارة وخارجها والتي كان يفترض إقامتها يوم غد الخميس، كما ألغت مدارس أخرى جميع الأنشطة الرياضية والمباريات والأنشطة اللاصفية والأندية لفترة بعد الظهر.
وأشارت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى أن قرار إلغاء الرحلات متروك لتقديرات الإدارات المدرسية في دبي، وذلك بعد التواصل مع الجهات المعنية في الإمارة التي كان سيتّجه إليها الطلبة، وهيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ القرار النهائي. ولفتت هيئة المعرفة أن المعيار الأول والأخير لبناء قرار إلغاء الرحلات أو عدمه هو صحة وسلامة الطلبة.
وقد تواصلت إدارات المدارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني مع أولياء الأمور منذ يوم أمس الثلاثاء، لإبلاغهم تدريجياً بأن الرحلات المرتبطة بالمواد التعليمية مثل الجغرافيا والتربية الإسلامية، داخل الإمارة قد تمّ إلغاؤها، وكذلك الرحلات الترفيهية والمخيمات في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة.

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد يفتتح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في دورته الثامنة
«حماية» تنظم معرضاً لتوعية الطلبة بالتخصصات الجامعية
دبي
مدارس دبي
آخر الأخبار
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
دنيا
تطبيقات" ميتا" تعود للعمل بعد عطل
اليوم 07:57
عناصر من الجيش النيجيري(أرشيفية)
عربي ودولي
50 قتيلاً في انفجار بنيجيريا
اليوم 07:55
وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
عربي ودولي
روسيا: وصول السفيرة الأميركية الجديدة إلى موسكو
اليوم 07:47
الفنانة خديجة أسد
المغرب ينعى الفنانة القديرة خديجة أسد
اليوم 07:45
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
دنيا
تعطل تطبيقات التواصل التابعة لـ"ميتا" لدى آلاف المستخدمين
اليوم 07:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©