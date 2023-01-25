مدارس خاصة بدبي تلغي الرحلات والأنشطة الطلابية غداً
أرشيفية
25 يناير 2023 17:17
دينا جوني (دبي)
ألغت مدارس خاصة في دبي جميع الرحلات التعليمية والترفيهية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية داخل الإمارة وخارجها والتي كان يفترض إقامتها يوم غد الخميس، كما ألغت مدارس أخرى جميع الأنشطة الرياضية والمباريات والأنشطة اللاصفية والأندية لفترة بعد الظهر. وأشارت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى أن قرار إلغاء الرحلات متروك لتقديرات الإدارات المدرسية في دبي، وذلك بعد التواصل مع الجهات المعنية في الإمارة التي كان سيتّجه إليها الطلبة، وهيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ القرار النهائي. ولفتت هيئة المعرفة أن المعيار الأول والأخير لبناء قرار إلغاء الرحلات أو عدمه هو صحة وسلامة الطلبة. وقد تواصلت إدارات المدارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني مع أولياء الأمور منذ يوم أمس الثلاثاء، لإبلاغهم تدريجياً بأن الرحلات المرتبطة بالمواد التعليمية مثل الجغرافيا والتربية الإسلامية، داخل الإمارة قد تمّ إلغاؤها، وكذلك الرحلات الترفيهية والمخيمات في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة.