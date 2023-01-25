بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار

أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها لحالات المنخفضات الجوية والأمطار من خلال تنسيق الجهود وخطة استباقية تتمثل في رفع درجة الاستعداد والجاهزية و إعداد الفرق الميدانية والموارد وتعزيز كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في الشوارع والانفاق بمدينة العين .

تأتي هذه الجهود والخطط لضمان انسيابية المياه خلال موسم تساقط الأمطار والحد من مخاطر تجمعها ، وتوفير الآليات والمعدات للتعامل مع حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تفعيل خطة التواصل الداخلية و الخارجية مع الجهات القيادية والمساندة وتسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية والتعامل السريع مع البلاغات الطارئة حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.

وتعمل فرق اتصال الطوارئ على مدار الأسبوع ضمن 3 مناوبات عمل، كما تتواصل بلدية مدينة العين عبر منصة سلامة الالكترونية المعتمدة لاستقبال وتوثيق البلاغات وإدارتها والعمل على إغلاقها في الوقت المحدد، حيث يستقبل مكتب الطوارئ بلاغات الجمهور على الرقم 993 على مدار 24 ساعة .

وضمن استعدادات بلدية مدينة العين لاستقبال حالات المنخفضات والأمطار، عملت إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال على توعية جمهور المدينة بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواسم الأمطار، من خلال الزيارات المجتمعية للمجالس والتي بلغت 10 زيارات في مختلف مناطق مدينة العين لتوعية أفراد المجتمع من أصحاب العزب وملاك المساكن والبنايات، علاوة على توعية فئة الشباب عند ارتياد المناطق البرية بضرورة الابتعاد عن مواقع انهيارات التربة ومناطق جريان الأودية.

وكانت بلدية مدينة العين قد أغلقت 392 بلاغاً أثناء المنخفضات الجوية العام الماضي، تنوعت بين بلاغات تجمع المياه في الشوارع الرئيسة، وسقوط بعض اللوحات الإرشادية والأشجار وأعمدة الإنارة والانهيارات في بعض الشوارع، وعملت فرق البلدية الفنية على فتح جميع الطرق الرئيسة والأنفاق بنسبة 100%.