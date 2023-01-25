شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"

شارك قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بتنفيذ مبادرات توعوية ضمن أجمل شتاء بالعالم بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي دائرة الثقافة والسياحة "وحدة تفتيش مزودي الخدمات السياحية" والتي تهدف إلى التعريف بدور الشرطة السياحية والترحيب بالسياح القادمين للاستمتاع بالمخيمات الصحراوية في إمارة أبو ظبي.

وقدمت إدارة الدوريات الخاصة (قسم كثبان) التابعة لقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي المساعدة للسياح والرد على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الشرطية.

ورحبت الشرطة السياحية بالسياح والزوار، وتم تعريفهم بدورها إلى جانب عرض فيلم وثائقي عبر الشاشات الإلكترونية الخاصة بالمخيمات والمكبرات الصوتية عن إنجازاتها مع توزيع برشورات توعوية بعدة لغات عالمية تضمنت نصائح وإرشادات بأهم القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز الأمن والأمان والسلامة والإيجابية للجمهور وتوعيتهم بأهمية المحافظة على سلامتهم وسلامة الآخرين والابتعاد عن السلوكيات السلبية إلى جانب تعريف السياح بطرق الاتصال بأرقام الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة وإرشادهم للمواقع السياحية والحضارية البارزة في إمارة أبوظبي والاستمتاع بالمخيمات الصحراوية.

وأكدت أهمية المشاركة بمثل هذه المبادرات التي توفرها الدولة لزوارها، من الأفراد والأسر والمجموعات السياحية وإظهار المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة أمتع الأنشطة في الهواء الطلق الذي يتسنى لهم خلالها الاستمتاع بالأجواء الشتوية.