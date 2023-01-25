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"مهرجان دبي للتسوق" يقدم تخفيضات نهائية لأكثر من 500 علامة تجارية

"مهرجان دبي للتسوق" يقدم تخفيضات نهائية لأكثر من 500 علامة تجارية
25 يناير 2023 14:40

 تقدم الدورة الـ28 من مهرجان دبي للتسوق التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تخفيضات نهائية مع اقتراب اختتام هذا الحدث الترويجي والترفيهي المميز حيث يمكن للمتسوقين إعادة استكشاف العروض الترويجية الكبيرة والفعاليات الأخرى في جميع أنحاء دبي وذلك خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير الجاري.

وستقدم أكثر من 500 علامة تجارية تخفيضات كبرى على مجموعة كبيرة من المنتجات في أكثر من 2000 متجر في جميع أنحاء المدينة حيث سيحظى المتسوقون بفرصة أخيرة للاستمتاع بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و90 بالمائة على الأزياء الأنيقة وملابس الأطفال والمنتجات العصرية ذات الجودة العالية وغيرها.

ويمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع الأيام المتبقية من الدورة الحالية لمهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 29 يناير الجاري حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة ومجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والأسواق المفتوحة والمطاعم والعديد من التجارب الأخرى.

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