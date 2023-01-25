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الجمعة.. صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير

الجمعة.. صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير
25 يناير 2023 14:42

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات التقاعدية لعام 2023 في اليوم الـ (27) من كل شهر يستثنى من ذلك كل من شهري مايو ويونيو والتي ستصرف المعاشات فيهما يوم السادس والعشرين على أن تصرف معاشات شهر أغسطس يوم الخامس والعشرين من الشهر.

وأوضحت الهيئة أن الجمعة 27 يناير هو موعد صرف أول المعاشات لهذا العام بقيمة إجمالية تقدر بنحو 680 مليوناً و936 ألفاً و212 درهما بزيادة قدرها 72 مليوناً و823 ألفاً و712 درهماً عن شهر يناير من العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة المعاشات 608 ملايين و112 ألفاً و500 درهم.

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ويستفيد من الصرف الدوري للمعاشات خلال يناير الجاري 45,951 مستفيدا بزيادة قدرها 3,607 مستفيدين عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين 42,344.

وقالت الهيئة إن الإعلان المبكر عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية يدعم جهود الفئات المستفيدة منه في وضع الخطط المالية التي تعينهم خلال العام على تدبر شؤون حياتهم المعيشية وسداد استحقاقاتهم وتنظيم برامج السفر والعطلات وغيرها، مشيرة إلى أن أي تحديث قد يتم على هذه المواعيد سيتم الإعلان عنه عبر قنوات الهيئة الرسمية.

المصدر: وام
المعاشات
الإمارات
المعاشات التقاعدية
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