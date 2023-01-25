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حاكم عجمان يعزي بوفاة شمسة حميد الحمراني

حاكم عجمان يعزي بوفاة شمسة حميد الحمراني
25 يناير 2023 12:51

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء بوفاة المغفور لها شمسة حميد سيف الحمراني والدة سعادة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان.

وأعرب سموه - خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الجرف في عجمان - اليوم عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيدة.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه .. الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمى رئيس ديوان حاكم عجمان وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
حاكم عجمان
عجمان
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