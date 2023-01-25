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منطقة الظفرة توضح إجراءات السلامة في التقلبات الجوية

منطقة الظفرة توضح إجراءات السلامة في التقلبات الجوية
25 يناير 2023 11:04

دعت بلدية منطقة الظفرة الجميع لتوخي الحيطة والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وتساقط الأمطار.

وأوضحت إجراءات السلامة في حالات التقلبات..ودعت الجميع للتواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتس اب 026788888 في حال وجود تجمع رمال أو سقوط أشجار أو وجود أي طارئ.

  • منطقة الظفرة توضح إجراءات السلامة في التقلبات الجوية

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الظفرة
الإمارات
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