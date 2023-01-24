بدء أعمال برنامج «البرلمانيون الشباب» بدورته الأولى

دبي (وام)

بدأت أعمال برنامج «البرلمانيون الشباب» بدورته الأولى، والذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب، ومؤسسة وطني الإمارات في متحف الاتحاد بإمارة دبي؛ وذلك بهدف تمكين الشباب وتأهيلهم، وتعزيز ثقافتهم السياسية، وتحفيز طاقاتهم في مجال العمل البرلماني. يأتي ذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في مجال العمل البرلماني، وترسيخ الثقافة الدستورية لدى الشباب، في إطار الرهان عليهم ببناء حاضر الوطن ومستقبله.

ويسعى البرنامج - الذي يضم 50 عضواً مشاركاً من شباب وشابات الإمارات، وتستمر فعالياته حتى 7 مايو المقبل - إلى إنشاء قاعدة من الشباب المتمكن والمهيأ برلمانياً وسياسياً ومعرفياً للعمل الحكومي والبرلماني، لتعزيز دورهم في عملية التنمية السياسية، وإلهامهم ليكونوا رواداً في العمل البرلماني، وتحفيز البحث العلمي الميداني، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في العمل البرلماني الشبابي.

حضر إطلاق أعمال البرنامج، معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ولفيف من أعضاء المجلس.

وقالت معالي شما المزروعي: «لطالما شكّل القادة المؤسسون بهمتهم وعزيمتهم قدوة للأجيال من الشباب الطامحين لبناء منظومة بشرية متماسكة تضع بصمتها في المجالات كافة؛ لذلك لا بد أن يغتنم الشباب هذه الفرصة من خلال المشاركة في برنامج (البرلمانيون الشباب) للتعرف على المعنى الحقيقي للعمل السياسي والتنموي، ومدى ارتباطه بالعمل والإنجاز من أجل كل مواطن إماراتي ومستقبل الوطن، وذلك من بوابة العمل البرلماني لما له من دور كبير في صياغة طموحات المستقبل التي تعمل دولة الإمارات جاهدة على تجسيدها على أرض الواقع بهدف الوصول إلى طليعة الدول المتقدمة». وأشارت معاليها إلى أن أهمية برنامج «البرلمانيون الشباب» تنبع من دوره في تجسيد الرؤى المستقبلية للعمل البرلماني ورهانه على الفئة الأكثر تمثيلاً للشعب في سبيل خدمة الوطن وثوابت الاتحاد وهم الشباب، والتي تتميز بدرجة عالية من الوعي والمعرفة بمقومات العصر والاحتياجات الملحة لوضع أسس البناء الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية.

وأكدت أن البرنامج خطوة مهمة في مسيرة دولة الإمارات السياسية والتنموية، إذ يقدم فرصة حقيقية لكسب الكثير من الخبرة عن تاريخ العمل البرلماني وعمقه في دولة الإمارات والتعرف على تجارب البلدان في هذا المجال، فضلاً عن ممارسة مهارات إعداد البرنامج الانتخابي، وكيفية صياغة المشاريع العامة وتقديمها، وغيرها الكثير من أدوات العمل البرلماني.

من جانبه، قال ضرار بالهول الفلاسي: إن الحديث عن المؤسسة البرلمانية في أي دولة يتمحور حول ثقافة التشارك والحوار والعمل العام لأن البرلمان يمثل عين الوطن وضميره الحي ومعياره الحضاري الذي تنهض على أساسه الرؤى الاستراتيجية للدولة.

البرنامج

يقدم برنامج «البرلمانيون الشباب» الدعم للشباب البرلماني من خلال التدريب والاستشارات والتوجيه، وذلك عبر أجندات عملية سواء بمعسكراته التدريبية أو ورش العمل والأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تأهيل الشباب سياسياً ودستورياً ومعرفياً وسلوكياً وقانونياً، وبالتالي تعزيز الثقافة البرلمانية لديهم والتي تتمحور حول مهارات المشاركة السياسية، والعمل في المؤسسة البرلمانية والتواصل مع العامة والإعلام، فضلاً عن الإدارة البرلمانية والموارد البشرية والبحوث العلمية البرلمانية الميدانية، وابتكار أدوات بحثية جديدة، واختبار أفضل الممارسات والمشاركات في العمل الحكومي والبرلماني العالمي والاتصال والتواصل والقيادة، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لأداء واجباتهم بكفاءة عالية للوصول إلى تعزيز أدائهم المؤسسي والعمل على إعداد قادة من الشباب الإماراتي القادر على التغيير والتطوير في مجال العمل البرلماني.