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جامعة خورفكان تنظم لقاء تعريفياً لوسائل الإعلام

جامعة خورفكان تنظم لقاء تعريفياً لوسائل الإعلام
25 يناير 2023 00:44

الشارقة (وام)

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نظمت جامعة خورفكان، أمس، اللقاء التعريفي الأول لوسائل الإعلام بالدولة، بحضور الدكتور أحمد الشماع مدير الجامعة، والدكتور عبد الله المغني نائب المدير لشؤون المجتمع والعلاقات العامة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وأشاد الدكتور أحمد الشماع خلال اللقاء بالقيمة الأكاديمية والعلمية التي تحظى بها جامعة خورفكان في المنطقة والتي أسِست وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة.
 وقدم نبذة تعريفية حول أهداف الجامعة وقيمها الاستراتيجية بالإضافة إلى عرض كلياتها المتنوعة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها حيث تضم الجامعة 4 كليات مختلفة، وهي كلية الآداب والعلوم وتكنولوجيا المعلومات وكلية إدارة الأعمال وكلية الشريعة والقانون وكلية علوم البحار والأحياء المائية، وتطرح نحو 10 برامج أكاديمية لمرحلة البكالوريوس، و3 برامج أكاديمية متخصصة لمرحلة الماجستير، ليبلغ عدد الطلبة نحو 1920 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس، و52 ملتحقاً ببرامج الماجستير.
وأكد حرص الجامعة المستمر على توفير بيئة تعليمية متكاملة لطلبتها وتطوير قدراتهم المعرفية على يد نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، إلى جانب إكسابهم المهارات العملية اللازمة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، بما يضمن توفير فرص وظيفية مستقبلية مناسبة لخريجي الجامعة. وتم خلال اللقاء طرح العديد من المحاور حول تعزيز وتطوير الدور الإعلامي الفعال لخدمة الجامعة، وكيفية تسهيل الوصول وتحقيق التقارب مع أفراد المجتمع المحلي. واختتم اللقاء بجولة تعريفية في المرافق والمنشآت العلمية المتنوعة بالجامعة. حضر اللقاء، الدكتور عطا المنان جعفر عميد كلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات، والدكتور هينرك ستال عميد كلية علوم البحار والأحياء المائية، وإسماعيل الحوسني مدير قناة الشرقية من كلباء.

خورفكان
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