محمد بن سعود يشهد التصفيات النهائية لجائزة القرآن

رأس الخيمة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، التصفيات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الحادية والعشرين التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. وذلك في مسجد الشيخ زايد في رأس الخيمة.

وبلغ إجمالي عدد المشاركين في المسابقة - التي تقام تحت شعار «ولاء ووفاء » - 1400 متسابق ومتسابقة من 52 جنسية.. فيما تأهل إلى التصفيات النهائية 441 متسابقاً ومتسابقة في مختلف أفرع مسابقات الجائزة.

وكان في استقبال سموه..الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعدد من المسؤولين في الجائزة، فيما رافق سموه الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي بمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي باهتمام القيادة الوطنية ودعمها لجهود المراكز والقائمين على تحفيظ القرآن للأجيال والنشء وتنشئتهم التنشئة الصحيحة والعناية بكتاب الله عز وجل، والاهتمام بحفظته والرعاية المستمرة لهم.. مثمناً الجهود التي قامت بها اللجنة المنظمة للجائزة لإنجاح وإخراج النسخة الحادية والعشرين لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم على الوجه المرجو منها.

441 يتأهلون في الاختبارات النهائية

أكد أحمد إبراهيم سبيعان، أمين عام الجائزة، رئيس اللجنة العليا المنظمة، اختتام مرحلة الاختبارات النهائية من جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، صباح أمس، والتي تأهل بها 441 متسابقاً ومتسابقة في التصفيات النهائية للدورة الحادية والعشرين من جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم من أصل 1400 مشارك، والتي أقيمت منذ إطلاقها في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأوضح سبيعان أن المتأهلين تنوعوا في مراحلهم السنية ما بين الفئة العمرية الصغيرة والكبيرة، حيث تأهلت من أكبر الفئات السنية مواطنة سبعينية تبلغ من العمر 73 عاماً، ومتسابقة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات من الجنسية المصرية، موضحاً أن عدد المواطنين المتأهلين في المسابقة بلغ 150 من المواطنين والمواطنات من أصل 441 متسابقاً.

وأشار إلى أن هناك زيارات دورية وتفقدية من قبل الشيوخ والمسؤولين والتي يهدف منها الاطلاع على سير عمل الاختبارات، والتأكد من توفير كل ما يلزم من أجل ضمان حصول المتسابقين على بيئة مريحة تصل بهم إلى قمم الإبداع والتميز، وكانت آخرها زيارة تفقدية للشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه.