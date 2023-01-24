«تنفيذي الشارقة» يطلع على مشروع تطوير الخدمات الحكومية

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية التي تتعلق بمختلف القطاعات والمجالات الحيوية في إمارة الشارقة، وبحث الحلول والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي. واطلع المجلس على تقرير توصيات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي تضمن أبرز توصيات النسخة الحادية عشرة والهادفة لتطوير الاتصال الحكومي في الإمارة، وتقديم حلول ومبادرات للتعامل مع أبرز الظواهر والتحديات والأزمات، كما تضمن التقرير توصيات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منذ انطلاقه في العام 2012م وما تم إنجازه منها.

وأثنى المجلس على جهود المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تطوير منظومة الاتصال الحكومي في الشارقة موجهاً بالعمل على تنفيذ توصيات النسخة الحادية عشرة من المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وناقش المجلس مشروع تطوير الخدمات الحكومية في إمارة الشارقة الذي يهدف إلى رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة على مستوى الإمارة.