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«جائزة دبي» تحتفل بختام مسابقة «هند بنت مكتوم للقرآن»

«جائزة دبي» تحتفل بختام مسابقة «هند بنت مكتوم للقرآن»
25 يناير 2023 00:44

دبي (وام) 

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احتفلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بختام فعاليات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الثالثة والعشرين، وذلك بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي.
بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن راعية المسابقة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.
وألقى أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة الإعلام بالجائزة المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، كلمة نيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة. وأوضح، خلال كلمته، أن المسابقة تعتبر إحدى أهم فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وتستقطب هذه المسابقة حفظة كتاب الله من مواطني دولة الإمارات والمقيمين من الجنسين ممن يتم ترشيحهم من قبل مراكز تحفيظ القرآن والمؤسسات القرآنية، وبلغ عددهم 48 متسابقاً من الذكور و54 متسابقة من الإناث.

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
هند بنت مكتوم
الإمارات
جمعية النهضة النسائية
دبي
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