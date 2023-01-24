جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تختتم دورة «الكتاب العربي المخطوط»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

تختتم اليوم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أعمال «الدورة التكوينية عن الكتاب العربي المخطوط.. مداخل نظرية وورش تطبيقية»، التي جاءت بالتعاون مع الخزانة الملكية الحسنية بالرباط في المغرب، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، حيث شارك فيها مدير الخزانة وثلاثة خبراء مغاربة وتوزعت على محاضرات وورش تطبيقية حضرها أكثر من 240 من طلبة الدراسات العليا.

والتقت «الاتحاد» مع بعض المشاركين للتعرف على ما تم تقديمه في الورش التطبيقية، حيث قال الدكتور عبد المجيد بوكاري خبير المخطوطات بالخزانة الملكية بالرباط: حاولنا في هذه الدورة التكوينية أن نعرف الباحثين برصيد المخطوطات العربية ومناهج دراستها لنكمل بالتطبيق ما قدمه الدكتور أحمد شوقي بنبين في مداخله النظرية.

وأضاف بوكاري: عرفنا الطلاب كذلك بإسهامات المخطوط العربي وأهميته من الناحية الجمالية، حيث تعد المخطوطات دليلاً على الرقي الحضاري الذي وصلت إليه صناعة المخطوطات منذ القرن الثاني الهجري، وبالتعرف على ما قام به المغاربة في صناعة المخطوط يستطيع الطلاب من خلال المقارنات استكشاف التأثيرات والتبادل الثقافي الذي حدث بين المشرق والمغرب.

بدوره، قال الدكتور عبد العال لمدبر، خبير المخطوطات بالخزانة الملكية: تناقش الورش التطبيقية الثلاث المقدمة للطلاب المحامل المادية وآلات الكتابة وصناعة المخطوطات «النشأة والتطور» ومناهج فهرسة الكتاب العربي المخطوط.

أما الدكتور محمد سعيد حنشي، خبير المخطوطات بالخزانة، فأكد أن الورش الثلاث تلتها ورش تطبيقية تتعلق بمفهوم النساخة العربية والتعرف على أجزاء الكتاب المخطوط وتفاصيل ما فيه من خط وهوامش وجميع المحامل المادية التي كتب عليها الإنسان، وأضاف: تعد هذه الورش مبادئ أساسية قبل الدخول إلى التحقيق العلمي.