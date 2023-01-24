جامعة الشارقة تطلق أعمال مركز الفرنكوفونية

الشارقة (الاتحاد)

نظم مركز الفرنكوفونية بكلية القانون بجامعة الشارقة يوماً علمياً فرنكوفوني بعنوان: «حماية المستثمر في قانون أسواق المال - نظرة في التشريعين الأوروبي والإماراتي»، تم خلاله إطلاق فعاليات المركز وافتتاح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، وذلك بحضور نواب مدير الجامعة وعميد كلية القانون وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين من الدولة والجمهورية الفرنسية، وبعض الدول الناطقة باللغة الفرنسية. ونيابة عن سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رحب الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، خلال الجلسة الافتتاحية، بالحضور، معرباً عن تمنياته للمركز في تحقيق الأهداف المرجوة منه في هذا اليوم العلمي الفرنكوفوني والتطلعات الثقافية المنفتحة على الحضارات الأخرى.

وأضاف النعيمي: «سيكون مركز الفرنكوفونية في جامعة الشارقة الشريك الوحيد والحصري للمعهد الدولي في منطقة الخليج العربي، بحيث يقع على عاتقه مهمة تعزيز التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي في المجال القانوني بين المؤسسات العلمية والبحثية في الوطن العربي ونظيراتها في فرنسا وبقية الدول الفرنكوفونية، والتي قال إن من شأنها أن تعزز من إنجازات الجامعة في هذه الآفاق العالمية، وبالتالي تعزز من مكانتها المتقدمة بين الجامعات العالمية النظيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».

وقدمت ناتالي كيندي، القنصل الفرنسي لدى الدولة، التهنئة لجامعة الشارقة بمناسبة افتتاح مركز الفرنكوفونية، معربة عن سعادتها بهذا التعاون في مجال القانون والتعمق في فهم القوانين المختلفة، ومشيرة إلى أن هذا المركز يأتي تجسيداً للشراكة المثمرة بين المعهد الدولي للقوانين ذات الطابع الفرنسي وكلية القانون بجامعة الشارقة، والتي تعد الآن أحد الشركاء الرئيسين لفرنسا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستعزز هذه الشراكة من التطور المتواصل للفكر القانوني المشترك بين الدولتين، وتعكس أواصر الصداقة المتينة التي تربط بين إمارة الشارقة وفرنسا والفرنكوفونية، مؤكدة استعداد القنصلية العامة لفرنسا والسفارة في تقديم الدعم المتواصل.