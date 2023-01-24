جامعة الإمارات تنظم ندوة حول مخاطر المواد المخدرة

العين (الاتحاد)

برعاية وحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، نظم مركز إسعاد الطلبة، خدمة الإرشاد وجودة الحياة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، ندوة حول «مخاطر المواد المخدرة والوقاية منها»، شارك فيها مجموعة من المختصين والمتعافين من آفة المخدرات من عدة جهات ومؤسسات بالدولة، وعدد من من الطلبة والإداريين بالجامعة.

ورحب الدكتور أحمد مراد -النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات - بالمشاركين في الندوة، وقال: إن جامعة الإمارات آمنت منذ نشأتها بأهمية نشر الوعي وبناء شراكات استراتيجية مع أفضل المؤسسات من أجل إيجاد حلول تخدم المجتمع، كما تحرص الجامعة على نشر الوعي وأهمية درء المخاطر ومواجهة التحديات لدى طلبتها.

وتناول المحور الأول «العواقب الأمنية للتعاطي والاتجار بالمواد المخدرة»، والذي قدمه المقدم الدكتور سالم عبيد العامري، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمدينة العين، حيث قدم شرحاً حول مرسوم القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقدمت الدكتورة حوراء سجواني، طبيب استشاري متخصص في الطب النفسي وطب الإدمان بمستشفى الشيخ خليفة الطبي- محور «التأثير النفسي والعقلي لتعاطي المواد المخدرة».