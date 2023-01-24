محمد عاضد المهيري لـ «الاتحاد»: تشديد عمليات الفحص لضمان سلامة الإبل المشاركة في «مزاينة الظفرة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكد محمد عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن المزاينة هذا العام تتميز باستحداث أشواط الوضح من سن المفرودة إلى الحائل، وذلك بزيادة عدد الأشواط إلى 6 بدلاً من شوطين في العام الماضي.

كما تمت إضافة 8 أشواط جديدة للمهرجان، 4 أشواط مخصصة لفئة المحليات الأصايل، و4 أشواط أخرى مخصصة لفئة المجاهيم، وهي لسن المفاريد تلاد وشرايا، وكذلك لسن الحقائق والتي أسهمت في زيادة مجموع الأشواط المخصصة لفئة الإبل المحليات 42 شوطاً، ولفئة الإبل المجاهيم 39 شوطاً، بالإضافة إلى 6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، و6 أشواط لمسابقة إبل المحالب، إلى جانب جائزتي بيرق الإمارات بقيمة 6 ملايين درهم لفئتي المحليات والمجاهيم.

وشدد المهيري على توجيهات اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بشأن فحص كافة الإبل المرشحة قبل تحديد الإبل الفائزة بالمراكز الأولى في مختلف فئات المسابقة وفق الآليات المتبعة في ذلك الإطار، وذلك لضمان التأكد من سلامة وصحة الإبل الفائزة، وضمان المصداقية والشفافية، وبناءً عليه سيتم استبعاد أي إبل يثبت وجود عبث أو منشطات في نتائج الفحص الخاصة بها، وذلك لضمان التأكد من سلامة وصحة الإبل الفائزة، وضمان المصداقية والشفافية، وبناءً عليه سيتم استبعاد أي إبل يثبت وجود عبث أو منشطات في نتائج الفحص الخاصة بها.

وتوقع المهيري أن تشهد المشاركات هذا العام إقبالاً كبيراً من إصحاب الإبل الراغبين في خوض منافسات المسابقة الأكبر والأبرز على المستوى الخليجي، خاصة بعد زيادة 8 أشواط جديدة بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لحفظ التراث ودعماً لمُلاك الإبل، وتشجيعهم على اقتناء أهم السلالات، وفتح المجال أمام أكبر عدد من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المهرجان الظفرة

وتوجه المهيري بالشكر والثناء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، على جهود سموه في دعم كافة الفعاليات والمسابقات التراثية والتشجيع على الاهتمام بها والحفاظ عليها، كما أشاد بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وحرص سموه على تسهيل كافة العقبات، وتسخير الإمكانات لإنجاح الفعاليات والمسابقات التي تلامس قطاعاً كبيراً من المهتمين بتربية الإبل والحفاظ عليها والعناية بها.

بيرق الإمارات

تناول المهيري شوط «بيرق الإمارات» الذي يشهد منافسة قوية من داخل الدولة وخارجها وأشهر ملاك مزايين الإبل في منطقة الخليج العربي، مؤكداً أن الإقبال هذا العام سيختلف عن بقية الأعوام، خاصة في ظل الأشواط الجديدة التي تم استحداثها هذا العام وإضافتها في فئتي المحليات والمجاهيم في سن المفاريد والحقايق، وكذلك الوضح تشهد أعداداً كبيرة للمشاركة فيها.