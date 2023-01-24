الإبل الإماراتية تتألق في الأشواط الفردية لمهرجان الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

حققت الإبل الإماراتية تميزها في شوط حقايق أصحاب السمو الشيوخ محليات، وحصلت الناقة «نوادر» لصاحبها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان على المركز الأول، فيما جاءت «هوايل» للشيخ فالح ناصر علي آل ثاني على المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت «هقاوي» للشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الرابع جاءت «وطن» للشيخ محمد صقر القاسمي، وفي المركز الخامس «هقاوي» للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. وشهدت منافسات «شوط حقايق أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من القبائل عام - الوضح» تفوق «ردة» لصاحبها عبدالهادي زريب راجس الدوسري وحصولها على المركز الأول، وجاءت «الظفرة» لصاحبها سيف محسن بخيت المزروعي، في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت «الحاكمة» لمحمد سالم محمد المري، وفي المركز الرابع جاءت «مزعلة» لعبدالله مهدي عبدالله الدوسري، وفي المركز الخامس جاءت «الدرة» لصاحبها بلية شجاع الدوسري.

وفي شوط حقايق رئيسي شرايا لأبناء القبائل محليات، أسفرت النتائج عن فوز «العاصمة» لسالم ناصر المنصوري بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «سبا» لحميد سعيد المحرمي، وفي المركز الثالث «متعبة» لمسلم مبارك الراشدي، وفي المركز الرابع «نقوه» لعبد الله أحمد خليفة الكواري.

وأسفرت نتائج شوط حقايق رئيسي شرايا لأبناء القبائل مجاهيم عن فوز «عجايب» لمحمد صالح مجرن العامري بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «القعودة» لمحمد صالح بن مجرن العامري وفي المركز الثالث «سيطرة» لحريز سعيد المنهالي، وفي المركز الرابع «رونق» لعلي محمد المري، وفي المركز الخامس «المملكة» لعبدالله حضرم سعود القحطاني.

الخيول العربية الأصيلة

وأسفرت نتائج مسابقة الخيول العربية الأصيلة في الشوط المفتوح عن فوز «الغازي» لأحمد محمد فن المحيربي، وفي المركز الثاني «بيور بينونة» لسهيل علي المزروعي، وفي المركز الثالث «أي إف العريق» لسيف عشير المزروعي. وفي شوط الظفرة الرئيس لمسافة 1700 متر، فاز بالمركز الأول «الغربي» لسيف عشير المزروعي، وفي المركز الثاني «مروح الغربية» لعبيد علي مرشد المرر، وفي المركز الثالث «زينهم» لسيف عشير المزروعي. وأسفرت نتائج شوط المبتدئين لمسافة 1200 متر، فوز «ميمون» لسيف عشير المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «أهازيج» لسيف عشير المزروعي، وفي المركز الثالث «شامخ الثاني» لسيف محمد فن المحيربي.

وحددت اللجنة المنظمة عدداً من الشروط والمعايير للمشاركة في مسابقة الخيول العربية الأصيلة والتي تستهوي قطاعاً كبيراً من الشباب وأهالي منطقة الظفرة، ويحرصون على تربيتها وانتقاء الأفضل منها، وتضمنت الشروط أن تكون الخيول المشاركة خيولاً عربية أصيلة «واهو» (توليد محلي)، كما يجب على المشاركين في السباق الالتزام بالمواعيد المحددة لانطلاق السباق لكل شوط، وفي حال عدم الالتزام بمواعيد الدخول إلى البوابات، يتم منع المتسابق من المشاركة، وفي حال قيام الخيال بأي تدخل خشن أو إعاقة تؤثر على متسابق آخر خلال السباق، يتم إلغاء النتيجة.

كما يجب إدخال الخيول من المنطقة الخاصة بالتحضير، وفي حال مخالفة ذلك تلغى نتيجة الخيل المشارك، كما يجب إحضار جوازات الخيول المشاركة، وهوية مالك الخيل، وكذلك تحضير الخيل والتأكد من جاهزيتها قبل الدخول إلى البوابات.

وأعلنت اللجنة المنظمة جوائز مالية كبيرة للفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الثلاثة الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في شوط الظفرة الرئيس على 20 ألف درهم، والمركز الثاني على 15 ألف درهم، والثالث على 10 آلاف درهم. بينما يحصل الفائز بالمركز الأول في الشوط المفتوح على 15 ألف درهم، والثاني على 10 آلاف درهم، والثالث على 7 آلاف درهم، وفي شوط المبتدئين يحصل الفائز بالمركز الأول على 10 آلاف درهم، والثاني على 7 آلاف درهم، والثالث على 5 آلاف درهم.

نتائج الدباس

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة مزاينة وتغليف التمور، نتائج مسابقة الدباس ضمن الفئات الأربع التي حددتها اللجنة المنظمة في الدورة الحالية، وهي فئة الخلاص والشيشي والفرض، بجانب الدباس.

وأسفرت النتائج عن فوز حمدة مبارك المرر بالمركز الأول، وفي المركز الثاني خادم محمد بلوش براك المزروعي، وفي المركز الثالث هادفه عبدالله جديم المزروعي، وفي المركز الرابع صلهام حرموص المزروعي، وفي المركز الخامس ميرة علي مرشد المرر، وفي المركز السادس خميس عيسى فارس المزروعي، وفي المركز السابع عوشة عبدالله خميس المرر، وفي المركز الثامن سيف صياح المنصوري، وفي المركز التاسع فاطمة جذلان مبارك المزروعي، وفي المركز العاشر حمدة سعيد سندي المرر.

الأشواط الإضافية تشعل المنافسة

أكد عدد من أشهر ملاك الإبل، المشاركة في مزاينة الظفرة دور الأشواط الإضافية التي وجّه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بإضافتها إلى مزاينة الظفرة، وتشمل 8 أشواط لسن المفاريد والحقايق ضمن فئتي المحليات، ليرتفع عدد الأشواط إلى 101 شوط، وليصبح عدد الجوائز 947 جائزة، بقيمة إجمالية تبلغ 53 مليوناً و212 ألف درهم.

وأوضح سعيد ثاني المزروعي، أحد كبار ملاك الإبل في منطقة الظفرة، أن هذه الأشواط الإضافية ساهمت بشكل كبير في إشعال روح المنافسة بين ملاك الإبل والمشاركين في أشواط المسابقة المختلفة، خاصة في فئتي المفاريد والحقايق، وهي الفئات التي تشهد زخماً وازدحاماً كبيراً في تلك الأشواط.

وأشار المزروعي إلى أن الأشواط الإضافية سيكون لها دور كبير في تنشيط حركة البيع والشراء، وهو ما يعطي مزيداً من الدعم لمربي الإبل وملاكها، كما سيكون لها أثر كبير في زيادة إقبال ملاك الإبل للمشاركة في المهرجان، وهو ما يعطي قوة ومنافسة شديدة للوصول إلى منصات التتويج.

من جانبه، أكد محمد بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الظفرة، أن الأشواط الإضافية ساهمت بشكل كبير في إشعال روح المنافسة، ما يمثل قوة للمهرجان، خاصة أنها تتيح إضافة 80 مستفيداً جديداً من المهرجان، منهم 40 مستفيداً في فئة المحليات، ومثلهم في فئة المجاهيم، وهو ما يعني مشاركات أكبر وأوسع من ملاك الإبل.

وبهذه الزيادة، أصبح مجموع الأشواط المخصصة لفئة الإبل المحليات 42 شوطاً، ولفئة الإبل المجاهيم 39 شوطاً، بالإضافة إلى 6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، و6 أشواط للإبل الوضح، و6 أشواط لمسابقة إبل المحالب، إلى جانب جائزتي بيرق الإمارات بقيمة 6 ملايين درهم لفئتي المحليات والمجاهيم.