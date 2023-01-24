«كهرباء الشارقة» تنفذ مشروعات تطويرية بالمنطقة الوسطى

الشارقة (الاتحاد)

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدد من المشروعات التطويرية في المنطقة الوسطى خلال عام 2022 تضمنت تنفيذ 16 مشروعاً للإنارة في الشعبيات والمناطق المختلفة بتركيب 994 عموداً وتمديد كابلات بطول 41.730، كما تم إلغاء خطوط هوائية بطول 300 كم وإنجاز عدد 254 مشروعاً لتعديلات الشبكة وتركيب محطات توزيع فرعية جديدة، والتي تخدم المشروعات التطويرية والمستفيدين بالمنطقة الوسطى مثل مشروع سوق الجبيل، ومزرعة القمح، ومشروعات شروق. كما تم توصيل خدمات الكهرباء لعدد 107 مشتركين جدد وتركيب 86 محولاً و1120 صندوقاً وتمديد كابلات بطول 263.820 كم وتجاوزت تكلفة المشروعات التطويرية التي نفذتها الهيئة خلال عام 2022 في المنطقة الوسطى 92.171 مليون درهم.

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروعات التطويرية التي نفذتها الهيئة بالمنطقة الوسطى خلال 2022 ساهمت في الارتقاء بالخدمات وتحقيق استقرار وثبات الشبكات، من خلال إغلاق وصيانة 480 حالة بلاغ طارئ وإجراء صيانة 1773 من محطات التوزيع الفرعية وملحقاتها.

كما تم استقبال 1532 معاملة لاعتماد المخططات وعدم الممانعات. وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير خدماتها لأهالي المنطقة الوسطى وتنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بالشبكات ومحطات التوزيع بمدن المنطقة الوسطى سعياً منها لمواكبة التطور الكبير وتحقيقا لخطتها التنموية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.