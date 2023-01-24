«إيدج» تعلن عن استثمار استراتيجي في «هايلاندر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إيدج» الإماراتية، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن استثمار استراتيجي في شركة «هايلاندر»، التي تقدّم نظام «يونيفرسال» الرائد عالمياً للإدارة الشاملة لحركة المرور غير المأهولة. ويُوفر نظام هايلاندر خصائص الأتمتة والتنسيق والأمان المطلوبة بشدة في ظل التزايد في ازدحام الأجواء. ومن شأن هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 14 مليون دولار أميركي، أن يؤسس لشراكة ريادية ويصوغ اتفاقات مستمرة وفرصاً عالية القيمة في المجالين العسكري والمدني بين أكبر مزودي التكنولوجيا حول العالم، مع تحقيق الشركتين لمزيد من التقدّم وفق خريطة الطريق الخاصة بكل منهما.

وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج: «مع تسارع نمو وتقدم إيدج، وتركيزنا المُنصب على تطوير حلول جوية مستقلة رائدة عالمياً، تتعاظم الحاجة إلى نظام متفوق ودائم الجهوزية لإدارة الحركة الجوية أكثر من أي وقت مضى. وتتطلّب البيئات التشغيلية الحالية الأنظمة الأقصى تقدماً للتحكم في الحركة الجوية غير المأهولة، حيث توفر هايلاندر الحل الشامل لتلك الحاجة الملحّة. كما يشكّل استثمارنا كمساهمين رئيسيين في هايلاندر أمراً منطقياً لمجموعة إيدج، حيث يخدم مصلحة الطرفين كونه ملائماً بامتياز للشركتين، مما يسمح لنا بتنمية وإتقان تلك الحلول معاً في المجالين العسكري والمدني على حد سواء».

وقال ألون أبيلسون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هايلاندر: «يسعدنا عقد شراكة استراتيجية مع إيدج. بهذه الشراكة ترتقي مكانة هايلاندر كرائدة في سوق إدارة أساطيل المركبات المستقلة وإدارة حركة المرور غير المأهولة، خاصة مع بدء توسعنا نحو العالمية. وتمتلك هايلاندر ومجموعة إيدج هدفاً مشتركاً يتمثّل في إنشاء أكثر أنظمة أتمتة المجال الجوي تقدماً من الناحية التكنولوجية. وبدورنا، نتطلع إلى استمرارية التعاون مع إيدج لسنوات عديدة مقبلة».

وقال منصور الملّا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تعد هايلاندر شركة تكنولوجيا متنامية تمتلك إمكانات تقنية هائلة، وتعمل بعقلية ونهج الشركة الناشئة، غير أن قدراتها العملية تستند باستمرار إلى تراكم خبرات واسعة ممتدة منذ عقود طويلة في قطاع الطيران. وقد أتاح لها ذلك، ومن خلال الاستناد إلى اعتماد أرفع مستويات الابتكار، اغتنام فرصة سانحة في قطاع الحركة الجوية المستقلة والذي تشتد فيه الحاجة للتحول في وقتنا الحالي. لذلك، تحقق هذه الشراكة مصلحة كبيرة للطرفين، إذ تستفيد هايلاندر من الأنظمة والحلول المتكاملة التي تقدمها إيدج، بينما نعمل بدورنا على تكييف منصة هايلاندر الرائدة عالمياً لإدارة حركة المرور غير المأهولة بهدف الارتقاء بقدراتنا المستقلة».

وقال إيدو ياهالومي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في هايلاندر: «تتسم هذه الشراكة بأهمية بالغة، إذ تمنح هايلاندر الموارد اللازمة للارتقاء بالتكنولوجيا والمنصة المعتمدة لدينا على نطاق أوسع، مما يعزز حضورنا في طليعة قطاعي القيادة والتحكم وإدارة حركة المرور غير المأهولة، المرتبطين بمجال المركبات المستقلة. كما يُشكّل استثمار واختيار إيدج في شركتنا شهادة دامغة على جودة منتجاتنا، كونها مجموعة رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران».