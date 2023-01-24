الأربعاء 25 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

لجنة «الوطني» تعتمد مناقشة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

ضرار بالهول وهند العليلي خلال الاجتماع (من المصدر)
25 يناير 2023 00:43

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يعبر من المضمار العائلي إلى العين
23 مليون درهم جوائز كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة بدبي، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتتضمن خطة عمل اللجنة دعوة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع وذوي الاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة، وتوفير معلومات حول محاور الموضوع بهدف الوصول إلى أفضل التوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة.

الموارد البشرية
الشؤون الاجتماعية
المجلس الوطني الاتحادي
دبي
القطاع الصحي
آخر الأخبار
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
الإمارات
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
اليوم 15:57
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
الرياضي
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
اليوم 16:14
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
الإمارات
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
اليوم 16:11
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
اليوم 16:07
بانكوك تحث سكانها على العمل من المنزل جراء تلوث الهواء
عربي ودولي
بانكوك تحث سكانها على العمل من المنزل جراء تلوث الهواء
اليوم 16:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©