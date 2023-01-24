لجنة «الوطني» تعتمد مناقشة مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس برئاسة ضرار بالهول الفلاسي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة بدبي، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتتضمن خطة عمل اللجنة دعوة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع وذوي الاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة، وتوفير معلومات حول محاور الموضوع بهدف الوصول إلى أفضل التوصيات وتضمينها في تقرير اللجنة.