«السلامة الغذائية» تفوز بجائزة التميز عن مبادرات «عون»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن فوزها بجائزة التميز في الأعمال العالمية لعام 2022 عن فئة المبادرة المجتمعية المتميزة من خلال المشاركة بملف برنامج عون للخدمة المجتمعية.

وقالت موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن برنامج عون للخدمة المجتمعية إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة لدعم مسؤوليتها نحو المجتمع المحلي، ومنذ انطلاق البرنامج قبل عدة سنوات تم تنظيم أكثر من 130 فعالية مجتمعية تم خلالها تقديم الدعم والعون لأكثر من 114 أسرة، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرات للتنمية المجتمعية والبيئية ودعم المشاريع الصغير والمتوسطة في مجال الزراعة، حيث تعد الهيئة من أوائل الجهات الحكومية في أبوظبي التي أطلقت برنامجاً خاصاً بالمسؤولية المجتمعية.

وأوضحت أن برنامج «عون» يجسد رؤية حكومة أبوظبي لتأكيد روح التأخي والتلاحم التي تسود مجتمع الإمارات، مؤكدة أن الهيئة أطلقت برنامج «عون» من أجل تحفيز الموظفين على المشاركة في تنمية المجتمع المحلي، ودعم ومؤازرة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي