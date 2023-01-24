«أوقاف دبي»: تجديد 3 شهادات للمواصفات العالمية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة اموال القصر في دبي، عن إعادة اعتمادها لثلاث من شهادات المواصفات العالمية «الآيزو» بعد عملية تدقيق ودراسة أجرتها شركة «بيرو فيريتاس» لضمان تطبيق المؤسسة لشروط الحصول على الشهادات.

تسلم الشهادات خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، من السيد مروان العريضي مدير إدارة المصادقة بشركة «بيرو فيريتاس»، حيث شملت شهادة نظام إدارة الجودة ونظام إدارة البيئة وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وأكد خالد آل ثاني أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة المؤسسة في تحقيق الريادة والتميز والاستمرار بالالتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالمية ضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة، لافتاً إلى أن المؤسسة حصلت على تجديد شهادات الأيزو الثلاث بعد اجتياز عملية المراجعة الشاملة.