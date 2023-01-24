أمطار على مناطق بالدولة وطقس غائم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمس أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة من الدولة، جرت على أثرها أودية وشعاب، حيث تهيأت فرصة تكوّن سحب ركامية، تصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة، مثيرة للغبار، أدت إلى اضطراب البحر أحياناً، وارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق في بحر عُمان، و6 أقدام بالعمق في الخليج العربي نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي.

ويسود البلاد طقس غائم جزئي بوجه عام، وغائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً، خاصة مع السحب في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في بحر عُمان.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح أمس 2.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وطقس غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وشملت مناطق هطول الأمطار أمس دبا الحصن، وطريق كلباء وادي الحلو،والمدام والبداير، وخورفكان، وقدفع، وكلباء، وفلي والرويضة، والثميد ريان وادي مي ، مطار الفجيرة الدولي، وكورنيش الفجيرة، والفقيت، والرحيب، وزكت، وضدنا، والعقة، بالفجيرة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أوضح في تقرير له، تأثر الدولة بحالة جوية بدأت منذ الاثنين وتمتد إلى الجمعة 27 يناير الجاري، بسبب مرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، يصاحبه تيار هوائي من الغرب، وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا. ولفت المركز في تقريره إلى أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار، ويتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا تدريجياً أمس وقد يستمر اليوم الأربعاء، حيث تزداد كميات السحب، ويتخللها بعض السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات.

شهر يناير

وفقاً للسمات المناخية لشهر يناير، يشهد يناير انخفاضاً في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً نهاراً وشديد البرودة أحياناً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي المتمركز فوق سيبيريا، حيث يندفع هواء بارد نحو شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها، كما تتأثر المنطقة أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية التي تمر فوق البحر المتوسط، حيث تواصل تقدمها شرقاً لتنحرف أحياناً نحو منطقة الخليج العربي، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يقترن وجود هذه المنخفضات مع كتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي علوي، تؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب على الدولة من حين إلى آخر، مع سقوط الأمطار على مناطق مختلفة.