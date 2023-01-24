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إطلاق الهوية الجديدة لـ«أجرة الشارقة»

كبار الحضور والمكرمين خلال الاحتفال (من المصدر)
25 يناير 2023 00:43

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت أجرة الشارقة، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لأجرة الشارقة، والتي تحمل شعار «لننقل الناس بسهولة»، تحقيقاً لرؤيتها في توفير خدمات نوعية ومبتكرة للعملاء وتوفير جميع سبل الراحة والرفاهية لمستخدمي مركبات الأجرة، وبما ينسجم مع توجهات إمارة الشارقة في الارتقاء وتطوير مختلف الخدمات التي تحقق رفاه وسعادة أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته أجرة الشارقة في جزيرة العلم، بحضور كل من وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، وإبراهيم الحوطي، الرئيس التنفيذي لشركة أصول للخدمات، وعمر الملا الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار. وقال خالد الكندي خلال الافتتاح، إن اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة لأجرة الشارقة يأتي مواكبة لتوجهات إمارة الشارقة في تبني الاستراتيجيات الجديدة والمبتكرة والمستدامة التي تحقق إسعاد الناس، مضيفاً أنه سيتم الاحتفاظ باسم أجرة الشارقة كما هو، مع تغيير في الشعار الرسمي، مؤكداً أن الكشف عن الهوية المؤسسية خطوة متقدمة نحو توحيد الجهود، وتعزيز الوعي بأهدافنا وطموحاتنا وخدماتنا ومبادراتنا بما يسهم في توفير بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة ترتقي إلى سمعة ومكانة إمارة الشارقة.

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