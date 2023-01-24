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«مدينتي أجمل» للحفاظ على المظهر العام في مصفح

حضور مجتمعي لفعالية «مدينتي أجمل» (من المصدر)
25 يناير 2023 00:43

أبوظبي (الاتحاد)

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تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، فعالية توعوية تثقيفية ترفيهية بعنوان «مدينتي أجمل»، تستهدف كافة أفراد المجتمع ضمن النطاق الجغرافي للمركز، بهدف تعزيز التواجد البلدي وإشراك مختلف فئات المجتمع وتفعيل دورهم في تنمية المدينة والحفاظ عليها من المشوهات والارتقاء بالمظهر العام والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها، وكذلك توعية الجمهور بأهمية البيئة المستدامة. وتستمر الفعالية لمدة 5 أيام متتالية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، هم: القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مركز شرطة مصفح، وهيئة الدفاع المدني، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وجمعية أصدقاء البيئة، ومجموعة برجيل الطبية القابضة، بالإضافة إلى إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي. وتتضمن الفعالية عقد العديد من الورش التوعوية يومياً من قبل الشركاء الاستراتيجيين، من بينها ورش توعوية للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحد من المشوهات، وورش عن المواد المعاد تدويرها، وورش توعوية عن أهمية الحفاظ على البيئة.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
مصفح
بلدية مصفح
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