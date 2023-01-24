«الشارقة للتمكين» تنفذ صيانة شاملة لمنزل أحد الأيتام

الشارقة (الاتحاد)

نفذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي عملية صيانة شاملة لمنزل أحد أسر الأيتام، وذلك ضمن مشروع «جدران» بهدف توفير البيئة السكنية اللائقة بإقامة الأيتام وأسرهم، ويتمثل «جدران» بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنازل الأيتام المنتسبين للمؤسسة، عن طريق تعاون أفراد المجتمع وتكاتفهم لتجديد وترميم شامل للمنزل.

وشارك 15 متطوعاً من أبناء المؤسسة بتنفيذ صيانة للمنزل، وساهمت بلدية مدينة الشارقة في زراعة وتنسيق الحديقة الخارجية للمنزل في بادرة مجتمعية تعكس تلاحم المجتمع من أجل خدمة أسر الأيتام. وأكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات في الإمارة وتقديم الدعم اللازم لمختلف المشاريع وأداء دورها المجتمعي، وتأتي أعمال الزراعة التي نفذتها البلدية بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في منزل من منازل الأيتام للتأكيد على أهمية هذا الدور المجتمعي والإنساني والتوسع في أعمال الزراعة كذلك.

مسيرة التنمية

قالت منيرة اليافعي نائب المدير العام في المؤسسة: «دعماً لمسيرة التنمية التي تنتهجها الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وانطلاقاً من رؤية المؤسسة وسعيها إلى تحقيق الريادة في مجال تمكين منتسبيها بيئياً، تبلورت فكرة «جدران» منذ عام 2004 والتي نحرص من خلالها على تحسين البيئة المعيشية لليتيم، لما لها من أثر ينعكس على صحة الأيتام النفسية. وأكملت: نشيد بأبنائنا الأيتام الذين تطوعوا في المشروع وسخروا طاقاتهم وأوقاتهم للنزول الميداني، ما انعكس عليهم في تعزيز الدافع وروح الإنجاز في أنفسهم واكتسابهم مهارات جديدة في العمل الجماعي، وتوجيه طاقاتهم واستغلالها بشكل أفضل، من منطلق قيم الانتماء وتفعيل دورهم في المجتمع.