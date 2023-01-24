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تحذير من استخدام الفحم في الأماكن المغلقة

أثناء توعية أصحاب المخيمات في أم القيوين (من المصدر)
25 يناير 2023 00:43

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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حذرت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين الجمهور وأفراد المجتمع من خطورة استخدام الفحم للدفئة داخل الأماكن المغلقة، لما يسبب في اختناقات قد تؤدي إلى حالات وفاة.
جاء ذلك نظراً للإقبال الكبير على استخدام الحطب والفحم للتدفئة، نتيجة موجة البرد التي تشهدها مختلف مناطق الدولة، حيث نظمت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، مبادرة لتوعية الجمهور بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار بالإمارة، ضمن حملة «أجمل شتاء»، وتم خلالها زيارة أماكن المخيمات الشتوية وتقديم النصائح والإرشادات للأفراد. وأكد المقدم أحمد سالم بن شقوي، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين بالإنابة، أن المبادرة تأتي ضمن الخطة التوعوية الرئيسية للقيادة الدفاع المدني، لتعزيز الحماية والسلامة لأصحاب المخيمات الشتوية والكرفانات المتنقلة ومرتادي المنطقة السياحية، بالإضافة إلى الأهالي في مساكنهم، من أجل الوصول إلى مجتمع آمن من المخاطر، مؤكداً أن المبادرة تضمنت توزيع طفايات الحريق اليدوية على أصحاب المخيمات الشتوية والكرفانات المتنقلة، وتقديم النصائح والإرشادات حول كيفية التعاون مع الحرائق في حال اندلاعها، وعدم ترك الفحم داخل الأماكن المغلقة، والتخلص منها بطريقة سليمة وأمنة.  

الدفاع المدني
أم القيوين
الفحم
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