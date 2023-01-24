«الوطنية للحماية من الحرائق» تجتمع في دبي

دبي (وام)

عقدت اللجنة الاستشارية للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اجتماعها الأول للعام 2023 برئاسة العميد محمد عبدالله النعيمي مدير عام شؤون الإطفاء والحماية والسلامة في القيادة العامة للدفاع المدني وبحضور كافة أعضاء اللجنة.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعُقد في مختلف الدول لتبادل الخبرات والمعارف، وعرض أحدث الأساليب العالمية الفعّالة في مجال مكافحة الحرائق وتقليل نسبة المخاطر الناتجة عنها. فيما تم اختيار عقد الاجتماع الأول للجنة للعام 2023 في مختبر الإمارات للسلامة ESL، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط لحصوله على العديد من الاعتمادات الدولية لشهادات المطابقة وإجراء الفحوصات لكافة المواد المصنعة والمستوردة في مجال الإطفاء.

واطلع أعضاء اللجنة على آلية سير العمل في المختبر الذي تم تدشينه لدعم قطاع البناء والإنشاءات من خلال تسهيل تمرير كافة مواد الاستيراد والتصنيع والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمن والسلامة ومدى جاهزيتها وأمنها وفعاليتها عن طريق كود خاص بها لضمان زيادة كفاءة أنظمة الإطفاء في المباني، وذلك بإشراف عدد من الخبراء للتأكد من عمليات الفحص ومدى جودة المواد والأجهزة المستخدمة في عمليات البناء ومطابقتها للاشتراطات، وبالتالي يتم إصدار الشهادة المعتمدة الدولية لمنتجات السلامة.