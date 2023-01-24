الأربعاء 25 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بلدية الشارقة تعتمد 294 ألف عقد إيجار العام الماضي

بلدية الشارقة تعتمد 294 ألف عقد إيجار العام الماضي
25 يناير 2023 00:42

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«أبطال الشتاء» في «المحترفين»
التزلج على اللوح.. مونديال الجنون في الجادة

اعتمدت بلدية الشارقة 294 ألف عقد إيجار بكافة أنواعها خلال العام الماضي 2022 منها 94 ألف عقد استفاد أصحابها من قرار منح خصم 50% على العقود الإيجارية المتأخرة والعقود الجديدة حينها.
وأشادت بلدية مدينة الشارقة بقرار تمديد فترة الاستفادة من الخصم 50% على عقود الإيجار المتأخرة في إمارة الشارقة والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأعلن عنه المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن القرار يعكس دور الإمارة في تقديم مختلف التسهيلات للسكان والمستثمرين وترسيخ مكانتها العالمية بفضل بيئتها الجاذبة للعيش والاستثمار وما تقدمه من تسهيلات وخدمات نوعية بفضل رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، حيث أسهم القرار في تحفيز أصحاب العقود المتأخرة على تصديقها وحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر.

الشارقة
بلدية الشارقة
آخر الأخبار
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
الإمارات
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
اليوم 15:57
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
الرياضي
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
اليوم 16:14
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
الإمارات
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
اليوم 16:11
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
اليوم 16:07
بانكوك تحث سكانها على العمل من المنزل جراء تلوث الهواء
عربي ودولي
بانكوك تحث سكانها على العمل من المنزل جراء تلوث الهواء
اليوم 16:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©