بلدية الشارقة تعتمد 294 ألف عقد إيجار العام الماضي

الشارقة (وام)

اعتمدت بلدية الشارقة 294 ألف عقد إيجار بكافة أنواعها خلال العام الماضي 2022 منها 94 ألف عقد استفاد أصحابها من قرار منح خصم 50% على العقود الإيجارية المتأخرة والعقود الجديدة حينها.

وأشادت بلدية مدينة الشارقة بقرار تمديد فترة الاستفادة من الخصم 50% على عقود الإيجار المتأخرة في إمارة الشارقة والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأعلن عنه المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن القرار يعكس دور الإمارة في تقديم مختلف التسهيلات للسكان والمستثمرين وترسيخ مكانتها العالمية بفضل بيئتها الجاذبة للعيش والاستثمار وما تقدمه من تسهيلات وخدمات نوعية بفضل رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، حيث أسهم القرار في تحفيز أصحاب العقود المتأخرة على تصديقها وحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر.