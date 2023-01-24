حزمة برامج لترسيخ الأنماط الصحية بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

تنفيذاً لرؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أعلنت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس، والجمعيات الداعمة للصحة التابعة لها، عن حزمة من المبادرات والبرامج المتنوعة، التي تعتزم تنظيمها خلال العام الجاري، بهدف ترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية لدى الأفراد وتحسين الصحة العامة بشكل مستدام في إمارة الشارقة.

وأكدت إدارة التثقيف الصحي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، بحضور إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي، ورؤساء الجمعيات الداعمة للصحة، وعدد من ممثلي الشركاء، أنها تسعى من خلال جهودها إلى المساهمة في تعزيز جهود إمارة الشارقة لتكون المدينة الصحية الأولى في المنطقة والعالم.

وأوضحت إيمان راشد سيف، أن المبادرات والمشاريع التي تعتزم الإدارة إطلاقها العام الجاري 2023 م، تأتي في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة كواحة للحياة الصحية ونموذج يحتذى به إقليمياً ودولياً في العناية بصحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وقالت: إن الإدارة سعت إلى صياغة برامج ومبادرات نوعية ومبتكرة ذات مخرجات فعّالة ومستدامة للعمل على مواصلة دورها الحيوي والمتنامي في الحفاظ على الصحة العامة من خلال نشر الثقافة الصحية السليمة بين أفراد المجتمع، وتثقيفهم حول الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها، متوجهة بالشكر لكافة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة ووسائل الإعلام والمتطوعين على دعمهم المتواصل للإدارة في سبيل إنجاح مبادراتها.

واستعرضت ميرة شهيل مدير شعبة البرامج الخاصة - الإدارة - خلال المؤتمر، أهم البرامج والمبادرات التي ستنظمها الإدارة هذا العام ومن أبرزها، إطلاق تحدي وازن الذي يأتي ضمن برنامج وازن للمرة الأولى بعنوان «تحدى وزنك واكسب صحتك»، ومبادرة لنمشي ومراكز التسوق الصحية، ومواصلة برنامج «صحبتي» الذي يهتم بتدريب مجموعة من اليافعين على أساسيات الصحة العامة، بحيث يكون سفيراً للصحة بين أقرانه بنشر المعرفة الصحية من المصادر الموثوقة.