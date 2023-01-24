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مشاركة بريطانية واسعة في معرض «آراب هيلث 2023»

متحدثون لدى الإعلان عن المشاركة البريطانية في المعرض (من المصدر)
25 يناير 2023 00:42

دبي (الاتحاد)

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 أعلنت وزارة التجارة الدولية البريطانية عن برنامجها الموسع في معرض «آراب هيلث 2023» - الحدث الأضخم من نوعه في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، والذي سيقام خلال الفترة من 30 يناير الحالي حتى 2 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.
وتسلط الحكومة البريطانية وقادة الرعاية الصحية على مدار الأيام الأربعة للحدث الضوء على مجالات التعاون والشراكات داخل دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول المنطقة.
وتؤكد المشاركة الحكومية الواسعة في هذا الحدث أهمية العلاقات المميزة في كافة القطاعات بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات.
وتستقطب وزارة التجارة الدولية البريطانية نخبة من كبار القادة الحكوميين من الخدمة الصحية الوطنية ووزارة التجارة الدولية ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى 10 منظمات من الخدمة الصحية الوطنية للتواصل وتبادل خبراتها مع خبراء الرعاية الصحية الآخرين من جميع أنحاء المنطقة جنباً إلى جنب مع وفد من بعض المبتكرين الرائدين في مجال الصحة الرقمية والتكنولوجيا الطبية وعلوم الحياة في المملكة المتحدة، ما سيتيح للزوار فرصة التعرف على الحلول المتطورة في مجال الرعاية الصحي.
وقال سيمون بيني المفوض التجاري لجلالة ملك بريطانيا في الشرق الأوسط وباكستان: «تعد تحديات الرعاية الصحية اليوم عالمية حيث تلعب المملكة المتحدة دوراً رائداً في إيجاد حلول لمعالجة هذه التحديات».

آراب هيلث
الرعاية الصحية
مركز دبي التجاري العالمي
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