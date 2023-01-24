مجلس قيادات الشرطة بالدولة يناقش رفع نسبة الخدمات

أبوظبي (وام)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الاجتماع الأول للعام الجاري 2023م، الذي عقد عن بُعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله متخذاً القرارات والتوصيات الخاصة بشأنها.

واستعرض المجلس نتائج أعمال تنفيذ مشروع «مركز الشرطة في هاتفك»، بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، برفع نسبة الخدمات في مراكز الشرطة الشاملة بالدولة، واطلع المجلس على أهم الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال، ومنها تشكيل فرق عمل لنقل البرامج الإلكترونية المستخدمة في مراكز الشرطة بالدولة ونقلها ضمن خدمة «مركز الشرطة في هاتفك»، وحصر البرامج والخدمات التي يمكن الاستفادة منها وإعداد دليل عمل بها، وعقد اجتماعات تنسيقية وورش عمل لربط تلك البرامج بالتطبيق لتعميق الاستفادة منه على مستوى الدولة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تحليل السرقات في الجرائم المقلقة في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن على مستوى قيادات الشرطة بالدولة، خلال الأعوام من 2017-2021م، وعدد البلاغات المسجلة لكل 100 ألف من السكان، والتي أظهرت تحسناً كبيراً في معدل تسجيل البلاغات سنوياً.

كما اطلع المجلس على تقرير حول المستجدات المتعلقة بتحليل البلاغات المسجلة حول المتغيبين والمخالفين من «الأحداث» على مستوى الدولة، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعرفة الأسباب والدوافع الرئيسة وراء وقوع مثل هذه الجرائم، ودراستها ومقارنتها مع دراسات أخرى لدول خارجية، لإيجاد أفضل الحلول المناسبة لها، وإحالتها للجهات المختصة في مجال حماية الأطفال والأحداث.

واطلع المجلس على تقرير حول جهود مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وأثر الحملات التثقيفية والفعاليات التي قام بها على المستوى الاتحادي والدولي، الأمر الذي ساعد في الإسهام بتعزيز الوعي بثقافة الطفل، ورفع المستوى الأمني في مجال حمايته لدى مختلف فئات المجتمع.

وناقش المجلس نتائج لجنة المخاطر الجنائية للجاليات، وعدد البلاغات المقلقة المسجلة وجنسيات مرتكبيها، وأهم التوصيات التي اتخذتها اللجنة للحد من مخاطر الجرائم التي ترتكبها هذه الفئات على الأمن العام، والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال.