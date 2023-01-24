«معاً نحو الريادة» في «نسائي شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

نظم المجلس النسائي لشرطة دبي جلسة حوارية تحت شعار «معاً نحو الريادة»، للوقوف على 4 محاور رئيسة، وتقديم مخرجات تدعم توجهات شرطة دبي الاستراتيجية في تمكين وإشراك العنصر النسائي في منظومة العمل الشرطي والأمني. ترأست الجلسة الحوارية، الرائد خبير عنود السعدي، رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، بحضور أميرة إبراهيم، إخصائي أول تطوير الأعمال، في مؤسسة دبي للمرأة، وأعضاء من المجلس النسائي لشرطة دبي، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والخروج ببرامج ومقترحات تحقق الأهداف المرجوة لدعم العناصر النسائية.

وأكدت الرائد السعدي أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على تعزيز مساعيها لدعم وتمكين العنصر النسائي في منظومة العمل الشرطي والأمني بمختلف تخصصاته، والدفع بدورها بقوة في صياغة القرارات المستقبلية وصناعة القرار، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة الرامية لتحقيق التوازن بين الجنسين، مشيرة إلى عدد من النماذج الريادية المشرفة على مستوى دولة الإمارات، ممن أثبتن نجاحهن وتميزهن في كافة المناصب التي تقلدنها، وأصبحن شركاء فاعلين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

تضمنت الجلسة الحوارية، 4 محاور، تمثلت في التحديات الحالية والمستقبلية، وسبل تمكين وتأهيل العنصر النسائي بمشاريع ومبادرات مبتكرة، وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل في المؤسسة العسكرية، والمشاركة في جوائز محلية وإقليمية وعالمية لإبراز دور المرأة الإماراتية في العمل الشرطي.